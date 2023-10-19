Millî ara sona erdi ve kulüp futbolu geri döndü! Türkiye, önce cumartesi günü Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle futbol ziyafeti yaşayacak, ardından da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde Bayern Münih'i konuk edecek.
Galatasaray - Bayern Münih maçı hangi kanalda?
24 Ekim Salı akşamı 19.45'te Rams Park'ta oynanacak mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
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|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|G.Saray - Bayern
|24 Ekim Salı
|19.45
|EXXEN