Galatasaray - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samet Çayır
Icardi & KaneGetty/GOAL
Şampiyonlar LigiGalatasaray - Bayern MünchenGalatasarayBayern München

Galatasaray - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye bildiriyor.

Millî ara sona erdi ve kulüp futbolu geri döndü! Türkiye, önce cumartesi günü Galatasaray - Beşiktaş derbisiyle futbol ziyafeti yaşayacak, ardından da gözler UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde Bayern Münih'i konuk edecek.

Galatasaray - Bayern Münih maçı hangi kanalda?

24 Ekim Salı akşamı 19.45'te Rams Park'ta oynanacak mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

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MaçTarihSaatKanal
G.Saray - Bayern24 Ekim Salı19.45EXXEN

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