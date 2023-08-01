Galatasaray, Bayer Leverkusen'in Türk asıllı Alman orta sahası Kerem Demirbay'ı renklerine bağladı.

Yaz transfer döneminde gövde gösterisi yapan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi transferinin ardından orta sahaya da takviye yaptı.

Aslan, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in orta sahası Kerem Demirbay'ı transfer etti.

Ne söylendi?

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Bayer Leverkusen ile resmî görüşmelere başlanmıştır."

Kerem Demirbay kimdir?

30 yaşındaki orta saha, futbola Schalke 04 altyapısında başladı. Kerem, daha sonra sırasıyla Wattenschd, Borussia Dortmund U19, Hamburg, Kaiserslautern, Düsseldorf, Hoffenheim ve Bayer Leverkusen'de forma giydi.

Şu ana kadar 394 resmî maça çıkan tecrübeli futbolcu, 66 gol atıp 77 asist yaptı.