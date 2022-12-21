Özbek, Manchester United'dan ayrılan ve zor günler geçiren yıldız futbolcuyu üzmek istemedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beykoz Üniversitesi'nin Kavacık'taki yerleşkesinde düzenlenen "Türk Sporunda Galatasaray" konulu söyleşiye katıldı.

söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Özbek'e Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek isteyip istemediği de soruldu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Portekizli yıldızı incitmemeye özen gösterdi.

Ne söylendi?

Özbek, Ronaldo ile ilgili yöneltilen soruyu şu şekilde yanıtladı: "Ronaldo bugüne kadar gelmiş geçmiş en önemli futbolculardan biri. Bir dünya yıldızı. Hangi kulüp başkanı böyle bir futbolcuyu kadrosunda görmek istemez?

"Kulüplerin finansal yapıları itibarıyla bakınca Ronaldo gibi futbolcuların maliyetlerinin öyle bir seviyesi var ki bunları Türkiye'deki kulüplerin karşılaması mümkün değil. 'Ronaldo'yu istemiyorum' demek de son derece yanlış.

"Ronaldo bir dünya yıldızı, 'istemiyorum' gibi net bir cevap vermek de Ronaldo'yu yaralar.

"Ronaldo'yu basın ve spor alemi Galatasaray'la eşleştirdi. Demek ki böyle bir yıldızın Türkiye'de gideceği tek kulüp Galatasaray."

Dursun Özbek başka ne dedi?

Başkan, bir öğrencinin "Borçsuz bir Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kupasını getirebilir mi?" şeklindeki sorusunu ise, "Şampiyonlar Ligi kupası Türkiye'ye gelecekse bunun tek bir adresi var. O da burası. Galatasaray hep enlerin ve ilklerin takımı olmuştur. Hedefimiz bu kupayı getirmek. Bütün projelerin hedefinde o büyük kupaları buraya getirmek var" sözleriyle yanıtladı.