Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Cristiano Ronaldo, planlarımızda yok"

Galatasaray Başkanı, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun isteğine rağmen Cristiano Romaldo ile ilgilenmediklerini söyledi.

Son zamanlarda manşetlerden düşmeyen Cristiano Ronaldo'nun geleceği şimdiden merak konusu.

Bilindiği gibi Portekizli yıldız, yaptığı röportajda kulüp sahipleri, Erik ten Hag ve birçok isim hakkında sert ifadeler kullandı.

Bunun üzerine Manchester United, yıldız futbolcu ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

Ronaldo'nun ayrılmasının üzerine Galatasaray taraftarları, sosyal medyada oyuncu için adeta kampanya başlattı ve Portekizli yıldızın transfer edilmesini istedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bu konuya bir açıklık getirdi.

Ne söylendi?

Özbek, Galatasaray taraftarlarının Ronaldo ısrarının sorulması üzerine, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Cristiano Ronaldo planlarımız içinde yok" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek başka ne dedi?

2022 Dünya Kupası öncesinde Süper Lig'deki son maçında Başakşehir'i 7-0 mağlup eden Galatasaray, araya moralli girmişti.

Özbek, bu sonucun camiayı çok mutlu ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Tabii camia mutlu olunca biz de o derece mutluyuz. Zaten yönetimlerin görevi camiayı mutlu etmek, taraftarlarımızı mutlu etmek, bunun bilincindeyiz.

"Özellikle futbol takımının son haftalarda gösterdiği performans son derece güzel oldu ve camiayı çok mutlu etti. Dolayısıyla biz de çok sevinçliyiz."

"İnşallah mayıs ayında da beklenen sonuca ulaşacağız."