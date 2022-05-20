Galatasaray'ın eski başkanı Dursun Özbek, başkanlık görevi için yeniden aday olurken yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına teslim etti.

"Bugün tarihi bir gün" diyen iş insanı, sarı-kırmızılılara uzun yıllar hizmet verecek bir ekibe sahip olduklarını söyledi.

Peki Dursun Özbek'in listesinde hangi isimler var? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi nasıl?

Başkan: Dursun Özbek

Yönetim Kurulu Listesi: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

Yönetim Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

*Dursun Özbek, yönetim kurulu listesinde yer almayan Erden Timur'un Sportif A.Ş.'de görev alacağını söyledi.

Dursun Özbek ne söyledi?

Listesini teslim ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek şunları söyledi:

"Heyecanlıyım tabii. Bugün tarihi bir gün. Seçim için müracaatımızı yaptık. Bu süreçte bana inanan, benimle beraber yürümeyi kabul eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Zor bir süreçten geçeceğiz.

Eşref kardeşime de başarılar diliyorum. 12 Haziran'ı sabırsızlıkla bekliyoruz, Galatasaray'ın mali bağımsızlığını ve sporda başarı için projelerimiz var. Biz Galatasaraylıyız, bizde sen ben yok sadece Galatasaray var. Biz büyük bir aileyiz.

Erden Timur kardeşim hakkında bir şey söylemeye gerek yok. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet verecek ekibimiz var."

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