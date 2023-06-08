Bafetimbi Gomis'in ikinci Galatasaray dönemi de sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Bafetimbi Gomis'e veda etti.

Sarı-kırmızılı kulübün resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!" ifadeleri kullanıldı.

Bafetimbi Gomis'in 2022/23 sezonu performansı

37 yaşındaki santrfor, Galatasaray'daki ikinci döneminde bu sezon toplamda 28 kez forma giydi. Gomis, söz konusu 28 mücadelede 10 gol atıp üç asist yaptı.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu, yaz transfer döneminde futbola nerede devam edeceğine karar verecek.