Galatasaray, Arda Turan'la yola devam ediyor

Galatasaray, Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yönetim kurulu seçiminin ardından Fatih Terim'le tekrar anlaşan Galatasaray, yeni sezon öncesinde kadro planlaması hazırlıklarını da sürdürüyor.

Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü bedelsiz olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, takım kaptanlarından 34 yaşındaki Arda Turan ile bir yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Arda Turan'ın açıklamaları

Yeni sözleşmeye imza atmasının ardından açıklamalarda bulunan Arda Turan, GS TV'ye şunları söyledi:

"Bizim için burada imzalar önemli değil. Hayatımız boyunca Galatasaray’a hizmet etmek için buradayız. Çok mutluyum."

"Galatasaray’da olduğum her anın keyfini, mutluluğunu çıkartıp başarılar, kupalar kazanmak istiyorum. Buradan hem sayın başkana, yönetim kuruluna hem de hocama çok teşekkür ediyorum. Tekrardan beni bu formayla, ve bu armayla kavuşturdukları için."

Arda Turan: "Hayatımız boyunca Galatasaray'a hizmet etmek için buradayız" pic.twitter.com/wyLb0Mr2D4 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 6, 2021

"Çok mutluyum, çok heyecanlıyım ilk günkü gibi. Elimizden ne gelirse, her anını en kıymetli şekilde değerlendirip sezonu kupalarla, şampiyonluklarla bitirmek istiyoruz.”

Arda Turan, geride bıraktığımız sezonu da değerlendirirken yeni sezon öncesinde geçmişten dersler çıkaracaklarını da belirtti:

"Açıkçası geçen seneden sonra iyi dersler çıkarttığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu son anda kaybettik ama Galatasaray mücadelesini, vazgeçmemeyi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu sene baştan daha sıkı tutup işleri, daha başarılı olacağımıza inanıyorum."

"Galatasaray her kulvarda olduğu gibi, olduğu her kulvarda başarıya ve şampiyonluğa adaydır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Her gün bunu daha iyi nasıl yapabiliriz, nasıl daha iyisine ulaşabiliriz diye uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Hiç durmadan dersler çıkartıp kazanmaya çalışacağız, en iyisini taraftarımıza en güzelini göstermek istiyoruz.”

Arda Turan'ın geride bıraktığımız sezondaki performansı

2020-21 sezonunun başında bedelsiz olarak transfer edilen Arda Turan, Galatasaray forması ile 32 Süper Lig karşılaşmasında görev yapmıştı. Bu maçların 21'ine ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, dört gol iki asistlik bir performansa imza atmıştı.

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