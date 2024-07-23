Galatasaray, Alexander Bah için Benfica'ya teklif yaptı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, gündeme gelen son isim Benfica'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Alexander Bah oldu.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre bu transferi resmiyete dökmek isteyen sarı-kırmızılı takım oyuncunun menajeriyle bir araya gelirken, Portekiz kulübü Benfica ile de masaya oturdu. Öte yandan Tipsbladet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Benfica'ya yaptığı 12 milyon euro'uk teklif, Benfica kulübü tarafından reddedildi.
Haberde, Galatasaray'ın Alexander Bah için Benfica ile ilk temasa 1.5 ay önce geçtiği ifade edildi.
Alexander Bah kimdir?
26 yaşındaki Alexander Bah, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi. Bah'ın piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. Deneyimli oyuncu EURO 2024'te dikkat çekici takımlar arasnda yer alan Danimarka Milli Takımı'nın kadrosunda da yer alırken, istikrarlı görüntüsüyle öne çıkıyor. Daha önce görüştüğü sağ beklerle anlaşmaya varamayan Galatasaray yönetiminin Bah transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak ve oyuncuya Galatasaray formasını giydirmek istediği öğrenilirken, Bah da kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakıyor.