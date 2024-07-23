Galatasaray, Alexander Bah için Benfica'ya teklif yaptı

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray Danimarkalı oyuncu için düğmeye bastı.

Sağ bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, gündeme gelen son isim Benfica'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Alexander Bah oldu.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre bu transferi resmiyete dökmek isteyen sarı-kırmızılı takım oyuncunun menajeriyle bir araya gelirken, Portekiz kulübü Benfica ile de masaya oturdu. Öte yandan Tipsbladet'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın Benfica'ya yaptığı 12 milyon euro'uk teklif, Benfica kulübü tarafından reddedildi.