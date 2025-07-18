Galatasaray'a Taffarel onaylı kaleci

Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi için 3 milyon euro teklif etti.

Fernando Muslera’nın ayrılığı sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, gözünü İngiltere Premier Lig’e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson’u kadrosuna katmak için resmi adımı attı.

L’Equipe’te yer alan habere göre Galatasaray, 31 yaşındaki tecrübeli kaleci için İngiliz devine 3 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Ederson’un City ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da, oyuncunun bu yaz takımdan ayrılma ihtimali değerlendiriliyor.

Galatasaray’dan sürpriz hamle

Manchester City ile 2017 yazında Benfica’dan transfer olarak sözleşme imzalayan Ederson, Pep Guardiola yönetiminde kulübün tarihine adını yazdıran isimlerden biri oldu. Brezilyalı kaleci, Manchester temsilcisiyle bugüne kadar 372 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 168 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

Brezilyalı kaleci için Brezilya Milli Takımı'nda kaleci antrenörlüğü yapan Galatasaray efsanesi Claudio Taffarel'in de olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, Ederson’un tecrübesi ve oyun kurulumuna katkısıyla Muslera sonrası kaleyi emanet edilebilecek en uygun adaylardan biri olduğuna inanıyor. Galatasaray’ın teklifine henüz City cephesinden resmi bir yanıt gelmiş değil.

Ederson ayrılmak istiyor mu?

2023-24 sezonunda bazı maçlarda sakatlıklarla boğuşan Ederson, yeni sezon öncesi geleceğiyle ilgili henüz net bir karar vermedi. Ancak İngiliz basınında yer alan haberlerde, Manchester City’nin kaleci rotasyonunu gençleştirmek istediği ve Ederson’un ayrılığına sıcak bakılabileceği belirtiliyor.

Galatasaray ise kaleye yıldız bir isim transfer ederek hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılıların Ederson transferi için temaslarını hızlandıracağı bildiriliyor.