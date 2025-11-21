Galatasaray’a Real Madrid’den yıldız! Transferde dev gelişme

Galatasaray'da kış transfer dönemi için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken gündeme bomba gibi düşen bir isim geldi. Sarı-Kırmızılı ekip, Real Madrid'in yıldızı için kolları sıvadı.

Ne söylendi?

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray için Rodrygo iddiaları gelmeye devam ediyor. İspanyol basını, Real Madrid'in maaş şartını duyurdu.

Brezilya Milli Takımı ile Senegal, cumartesi gecesi hazırlık maçında karşılaştı. Real Madrid'in Brezilyalı oyuncusu Rodrygo ile Galatasaray'ın sol beki Jakobs, mücadelenin ardından sahada karşı karşıya geldi ve sosyal medyada birbirlerini takip etmeye ve paylaşımlarda bulunmaya başladı. Ayrıca bazı kaynaklar Jakobs'un Rodrygo ile Galatasaray hakkında görüştüğünü açıkladı.

Bu sezon performansı düşen ve istediği kadar süre alamayan 24 yaşındaki oyuncunun, sezonun geri kalanında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takıma kiralık olarak gitmek istediği bildirildi.

Real Madrid sıcak bakıyor

AS gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray, Real Madrid'in takımdan ayrılmasına izin vermesi ve oyuncunun maaşının yarısının aylara bölünerek ödenmesi koşuluyla Rodrygo'yu kiralamayı planlıyor.