Türk kulüpleri ekonomik olarak oldukça keskin bir virajdan geçerken, Galatasaray kısa süre içerisinde kasasını doldurabilir.

UEFA 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarından elde edilecek para ödüllerini açıklarken, aslan payını her zaman olduğu gibi yine Şampiyonlar Ligi aldı.

Yapılan açıklamaya göre Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15,64 milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak. Takımlar, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2,8 milyon, beraberlikte ise 930 bin euro kazanacak.

Son 16 turuna kalan ekipler 9,6, çeyrek final oynayanlar 10,6, yarı finale kalanlar 12,5 ve finalistler 15,5 milyon euroluk gelire uzanacak. Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4,5 milyon euroluk ödülün de sahibi olacak.

Üç turu geçmesi gerekiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak Galatasaray, öncelikle Zalgiris-Struga eşleşmesinde tur atlayan tarafla karşılaşacak.

Gruplara kalabilmek için bu eşleşme sonrasında oynayacağı iki eşleşmeyi de geride bırakması gereken sarı-kırmızılı takım bu üç eşleşmeyi geçip adını Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırmayı başarırsa, 15,64 milyon Euro'luk katılım payını almaya hak kazanacak.

Son 5 yıllık performansa göre elde edilecek kat sayı gelirinde şimdiden altı takımı geride bırakan Galatasaray, bunun karşılığı olarak da 7 milyon 959 bin euro elde edecek ve kasasını dolduracak.