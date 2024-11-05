Galatasaray, 50 milyon euro'luk Osimhen planını başlattı

Galatasaray, kadrosuna kiralık olarak katılan Victor Osimhen planı için Napoli ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın yeni gözdesi Victor Osimhen

Bonservisini almak için harekete geçildi

Napoli, Galatasaray ile pazarlıklara başlayabilir

NE OLDU? Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Victor Osimhen için sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim taraftarı mutlu edecek bir hamle için çalışmalarını sürdürüyor.

BÜYÜK RESİM: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için İtalyan kulübüyle görüşmelere başlayacağı söyleniyor. Sabah Gazetesi'nin İngiliz basınına dayandırdığı habere göre, Chelsea'nin ilgilendiği Osimhen için Galatasaray devreye girecek.

Londra ekibinin devre arasında transferi bitirmemesi durumunda sarı-kırmızılılar, 50 milyon euro (1 milyar 870 milyon TL) teklif ile masaya oturup Napoli'yi pazarlığa zorlayacak.

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BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ? Victor Osimhen ise Galatasaray'da iyi bir dönem geçirirken taraftarla da iyi bir uyum yakaladı. Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı söyleniyor.

Napoli'de artık forma giyme şansı olmayan futbolcuyu İtalyan kulübü, Serie A ekiplerinden birine bırakmayı hiç düşünmüyor. Eğer İngiltere'den de beklenen teklifler gelmezse İtalyanlara göre Galatasaray'ın eli bu görüşmelerde güçlenebilir.