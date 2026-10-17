Chelsea, cumartesi öğleden sonra Everton deplasmanında son derece endişe verici bir an yaşadı. Kaleci Emiliano Martínez, ikinci yarıda eski PSV kiralık oyuncusu Jarrad Branthwaite ile sert bir şekilde çarpıştıktan sonra çimlerde hareketsiz kaldı. Arjantinli kaleciye dakikalarca müdahale edildi ve yerini ilk maçına çıkan Mike Penders aldı. Chelsea, Pedro Neto'nun ikinci yarıda attığı iki golle karşılaşmayı 0-2 kazandı.

Olay, Hill Dickinson Stadium'daki Premier Lig maçının 66. dakikasında yaşandı. Everton'ın kazandığı serbest vuruşta Kiernan Dewsbury-Hall topu ceza sahasına gönderdi. Martínez ve Branthwaite topa kararlılıkla hamle yaptı ancak kafaları sert bir şekilde çarpıştı.

İki oyuncu da hemen yere düştü, ancak kısa sürede özellikle Martínez'in durumunun ciddi olduğu anlaşıldı. Branthwaite bir süre sonra ayağa kalkarken Chelsea kalecisi hareketsiz kaldı. Durumun ciddiyetini hemen fark eden oyuncular panik içinde sağlık görevlilerini çağırdı. Arjantinli kaleciye müdahale etmek için çok sayıda sağlık ekibi üyesi sahaya koştu.

Sahaya sedye getirilmesiyle endişeler daha da arttı. Martínez, kendisini kapsamlı biçimde muayene eden sağlık görevlilerinin arasında dakikalarca çimlerde kaldı.

Bu sırada yedek kaleci Mike Penders kenara çağrıldı. 21 yaşındaki Belçikalı kaleci, Martínez'e müdahale sürerken talimatlar aldı. Sonunda Arjantinli kalecinin oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı ve kaleye Penders geçti.

Jorrel Hato'nun ilk 11'de başladığı Chelsea, ilk yarıda Everton karşısında zorlandı. Everton, Thierno Barry ve Jack Grealish ile birkaç önemli fırsat yakaladı. Martínez yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarken diğer tarafta Moisés Caicedo'nun sert volesi üst direkten döndü. Harrison Armstrong da Maxence Lacroix'nın golünü çizgide önledi ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Chelsea, ikinci yarının hemen başında golü buldu. Morgan Rogers ve Hato'nun hazırladığı pozisyonda Pedro Neto, açılış golünü attı. Everton ardından eşitliği sağlamaya çalıştı ancak oyuna sonradan giren Penders kalesini gole kapattı ve maçın son bölümünde Barry'nin kafa vuruşunu da kurtardı.

Neto, uzatma dakikalarının sonlarında bloke edilen bir serbest vuruşun ardından topu ağlara göndererek skoru 0-2 yaptı ve maçın sonucunu belirledi. Chelsea böylece Everton'ın yenilmezlik serisine son verdi.