Futbolcular maç oynanırken oruç açtılar

Giresunspor - Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında oyun 10. dakikada durdu. Bunu fırsat bilen oyuncular saha kenarında iftar yaptı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanan Giresunspor - Ankara Keçiören karşılaşmasında ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Mücadelenin 10. dakikasında oyun, bir sakatlık sebebiyle durdu. Bu esnada iki takım oyuncuları, arayı fırsat bilip saha kenarında iftar yaptı.

Su içip yemek yiyen futbolcular, oyunun başlamasıyla yeniden saha içine döndü.

Sonra ne oldu?

Ramazan ayının ilk gününe denk gelen karşılaşma, lider Giresunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada ilk gol Ankara Keçiörengücü'nden geldi. Konuk ekip, 15. dakikada Eze'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Bu golden dört dakika sonra Balde skoru eşitleyen golü kaydetti. Son sözü ise 79. dakikada Eren Tozlu söyledi ve karşılaşma, ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Lider Giresunspor bu galibiyetle puanını 63'e çıkardı. Yedinci sıradaki başkent temsilcisi ise 49 puanda kaldı.

Hollanda'da da yaşanmıştı

Türkiye'de gerçekleşen bu olayın bir benzeri de daha önce Hollanda'da yaşanmıştı.

2019 yılında Ajax ile Tottenham arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ev sahibinin iki Faslı oyuncusu Hakim Ziyech ile Noussair Mazraoui, maça oruçlu olarak başlamıştı.

20. dakikada iki oyuncu da saha kenarına gelerek oruçlarını açmıştı. Hollanda kulübünden yapılan açıklamada oruç ibadeti ile ilgişi şu sözlere yer verilmişti:

"Oruç tutup tutmamak oyuncularımızın alacağı bir karar ve biz karışamayız. Eğer oruç tutmak isterlerse diyetisyenlerimiz ona göre bir düzenleme getirecek."