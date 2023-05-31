Mark van Bommel, kendisine zorla sözleşme imzalatmaya çalışan silahlı bir adam tarafından saldırıya uğradı.

Antwerp'i 1957'den beri ilk kez Belçika şampiyonluğuna götürme yolunda olan eski Hollandalı orta saha oyuncusu, ekim ayında bir otoparkta saldırıya uğramıştı.

Şimdi o saldırının şoke edici detayları ortaya çıktı. Belçika Savcılığı, zanlı Jamaleh Haban M'nin, teknik direktör Van Bommel'i Porsche marka arabası veya pahalı saatiyle değil, futbolcu olmak için tehdit ettiğini belirledi.

17 yaşında olduğunu iddia etmesine rağmen savcılar tarafından 25 yaşında olduğu tespit edilen Haban, Van Bommel'i silahla tehdit etti. Hollandalı hoca hızla geri geri giderek olay yerinden kaçarak kurtulmayı başardı.

De Telegraaf'ta yer alan habere göre zanlının, Hollandalı hocaya şunları söylediği tespit edildi: "Dinle Mark, ailenin hayatı buna bağlı. Bırak, profesyonel oyuncu olayım. Polise gitme, yoksa seni ve aileni öldürürüz. Nerede yaşadığınızı biliyoruz."

Van Bommel saldırıdan fiziksel olarak zarar görmeden ayrıldı ancak zihinsel olarak zarar gördü.

Eski orta saha oyuncusunun avukatı John Maes ise çarşamba günü Het Nieuwsblad'e verdiği demeçte şunları söyledi: "Buna gülemeyiz. Bu durum, gerçeklerin etkisini küçültemez. Müvekkilim bazı şeylere alıştı ama buna değil. Artık uyumaya cesaret edemiyor. Bir otelde yaşıyor."

Sonuç olarak Van Bommel manevi tazminat olarak 5 bin Euro talep ediyor. Bu arada savcılık, zanlı için beş yıl hapis cezası ve bin 200 Euro para cezası istedi.