Manchester United maçında hakem Chris Kavanagh'a fiziksel temasta bulunan Aleksandar Mitrovic, büyük bir ceza aldı.

NE OLDU? İngiltere Futbol Federasyonu, salı akşamı Mitrovic ile ilgili kararını verdi ve Sırp yıldız, sekiz maç cezaya çarptırıldı. Ayrıca Fulham Menajeri Marco Silva da olaya öfkeli tepkisi nedeniyle iki maç ceza aldı.

BÜYÜK RESİM: Silva, takım arkadaşı Willian'ın elle oynama sebebiyle kırmızı kart görmesine öfkeyle tepki gösterdi. Kavanagh, penaltı noktasını işaret ettikten sonra, Mitrovic de hakemle yüzleşti ve daha sonra Kavanagh'ı iterek oyundan atıldı. Sırp golcü, daha sonra verdiği demeçte o hareketi hakemin dikkatini çekmek için yaptığını iddia etti.

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SIRADA NE VAR? Bu haber, Fulham için büyük bir darbe oldu. Londra ekibi; Aston Villa, Manchester City ve Liverpool gibi takımlara karşı oynanacak zor maçlarda Mitrovic'ten faydalanamayacak.