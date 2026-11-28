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Massimiliano Alvini'nin çalıştırdığı Frosinone milli aradan önce Cagliari'ye, aradan sonra da Milan'a karşı aldığı üst üste iki mağlubiyetin ardından toparlanmak istiyor. Bu sonuçlar, takımın sezona yaptığı çok iyi başlangıcı biraz gölgeledi. Serie A'nın 13. haftasında cumartesi gününün ilk maçında, Stirpe'de Frosinone'nin karşısına Parma çıkacak.

Alberto Gilardino'nun Parma'sı, son haftada Tardini'de Malen'in dört gol attığı maçta Roma'ya 5-1 yenilirken fazla bir varlık gösteremedi. Puan tablosu da Parma için iç açıcı değil: Frosinone 20 puanla yedinci sıradayken Parma, Sassuolo ile aynı puanda sondan üçüncü sırada ve yalnızca Udinese ile Venezia'nın önünde.

Frosinone-Parma maçına dair tüm bilgiler: saat, muhtemel kadrolar, TV ve internet yayını.

FROSINONE-PARMA: TV KANALI VE CANLI YAYIN



Maç: Frosinone-Parma

Tarih: Kasım 2026, cumartesi

Saat: 15.00

TV kanalı: DAZN

İnternet yayını: DAZN

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FROSINONE-PARMA MUHTEMEL KADROLAR



FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Teknik direktör: Alvini.

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Elphege, Lontani. Teknik direktör: Gilardino.

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FROSINONE-PARMA MAÇI TV'DE NEREDEN İZLENİR?



Frosinone-Parma maçı, uyumlu akıllı televizyonlardaki uygulama üzerinden veya oyun konsolları (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, Google Chromecast ve Amazon Fire Stick TV gibi cihazlar kullanılarak DAZN üzerinden canlı izlenebilecek.

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FROSINONE-PARMA MAÇI İNTERNETTEN NEREDEN İZLENİR?

Frosinone-Parma, akıllı telefon, tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlardan da DAZN uygulaması ve internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek.