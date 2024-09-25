Everton'ın yeni sahibi Dan Friedkin, Premier Lig'de zor günler geçiren kulübe Maurizio Sarri'yi teknik direktör olarak getirmeyi planlıyor.

Everton'ın yeni sahibi Dan Friedkin, kulübün yeni teknik direktörü olarak Maurizio Sarri'yi işe almayı değerlendiriyor. Roma Başkanı ve sahibi Friedkin, bu hafta başında Everton'ı devraldığını açıklamıştı ve Il Corriere dello Sport'un son haberine göre, Premier Lig tablosunda 19. sırada yer alan takım için hızlı bir değişim süreci planlıyor.

Roma merkezli gazete, Amerikalı milyarderin, Lazio, Juventus ve Napoli'nin eski teknik direktörü Sarri'yi Goodison Park'ta başa geçirmeyi düşündüğünü iddia etti.

Chelsea ile 2019'da Avrupa Ligi şampiyonu olan Sarri, Mart 2023'te Lazio'dan istifa ettikten sonra kulüpsüz kaldı ve Ocak ayından önce antrenörlüğe geri dönmek istediğini belirtti.

Sarri'nin ilk hamlesi netleşti

Friedkin, Sarri'yi takımın başına getirerek Everton'ın kötü gidişatını durdurmayı hedefliyor. Sarri, yakın zamanda yaptığı bir röportajda, uygun bir proje bulduğunda antrenörlüğe dönmeyi arzuladığını söylemişti.

Sarri, Everton'a kondisyon antrenörü Daniele Tognaccini'yi de getirecek. İtalyan taktisyen ve Tognaccini daha önce Juventus'ta birlikte çalışmıştı ve Tognaccini, İtalya'nın en tanınmış fitness antrenörlerinden biri olarak biliniyor. Özellikle 90'lı yıllarda MilanLab'i kurarak spor dünyasında adını duyurmuştu.

Friedkin'in bu hamlesi, Everton taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Premier Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen kulüp, Sarri'nin tecrübesiyle yeniden çıkışa geçmeyi umuyor.