Fredy, Antalyaspor'da kalacak mı?

Antalyaspor’un son dönemde gol yükünü çeken Fredy, kırmızı-beyazlı takımda oynamaktan memnun olduğunu söyledi.

Süper Lig’de sezon sona ermek üzere ve transfer çalışmaları da hız kazanmış durumda.

Doğal olarak oyunculara sorulan sorular da yeni sezon planlamaları ile ilgili oluyor.

Antalyaspor forması giyen orta saha ve kanat oyuncusu Fredy’ye de bu sorulardan biri soruldu. 31 yaşındaki oyuncu, 2022’de bitecek olan sözleşmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Ne söylendi?

Spor Toto Süper Lig’in 39. haftasında Antalya’da oynanan Göztepe karşılaşması sonrası beIN Sports’un sorularını yanıtlayan Fredy, geleceği ile ilgili şunları söyledi:

“Elimden geldiği kadar sahanın içerisinde arkadaşlarıma, takımıma katkıda bulunmaya çalışıyorum.

“Sonuna kadar bu forma için sonuna kadar elimden geleni yapıyorum.

“Buradaki şartlar çok güzel. Antalya’da olmak harika. Kulüple birlikte oturup konuşacağız. Niyetim burada devam etmekten yana.

“Ümit ediyorum ki o şekilde olacaktır. Herhangi bir problem olacağını zannetmiyorum.”

Fredy bu sezon kaç gol attı?

Ersun Yanal’ın genellikle orta sahada oynatmayı tercih ettiği tecrübeli futbolcu, skora yaptığı katkıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Fredy, bu sezon Antalyaspor formasıyla toplamda 36 maça çıktı. 31 yaşındaki orta saha, söz konusu 36 mücadelede rakip filelere 10 gol atmayı başardı, yedi de asist yaptı.

10 golün sekizini Spor Toto Süper Lig’de kaydeden Fredy, iki golü de Ziraat Türkiye Kupası’nda attı.

Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.