Fransız yıldız Kylian Mbappe'den Fas'ın kahramanı Achraf Hakimi'ye tebrik mesajı

Mbappe, takım arkadaşının Fas'ın tarihine geçen penaltı golünü atmasından sonra bir hayli keyifli göründü.

Mbappe ve Hakimi PSG'de ayrılmaz ikili

Golleri genellikle koordineli danslarla birlikte kutluyorlar

Birlikte online yayın yaptılar

NE OLDU? Mbappe, salı günü Fas'ın İspanya ile oynadığı son 16 turu maçında takımını çeyrek finale taşıtan penaltıyı panenka vuruşun ile gole çeviren Hakimi'yi, büyük harflerle tweet atarak kutladı.

BÜYÜK RESİM: Mbappe hâlâ Fransa ile Dünya Kupası'nda ve Fas'ın rakibi olablir. Ancak bu aşamada Hakimi ile olan dostluğu öncelikli.

MBAPPE'Yİ NE BEKLİYOR? Forvet, Fransa'yı turnuvanın en çok beklenen maçlarından birinde İngiltere'ye karşı çeyrek finale taşımak isteyecek.