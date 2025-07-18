Fransız polisinden Mbappe'yi şoka uğratan soruşturma

Fransız polisi, Mbappe'nin 2022 Dünya Kupası sonrası yaptığı ödemelerin kişisel mi yoksa resmi görevle mi ilgili olduğunu araştırıyor.

Fransız polisi, Real Madrid’in yıldızı Kylian Mbappe'nin bazı güvenlik görevlilerine yaptığı ödemelerle ilgili olarak resmi bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın odak noktasında, ödemelerin 2022 Dünya Kupası’nda görev yapan güvenlik personeline bir jest mi yoksa kişisel koruma hizmeti için yapılan bireysel ödemeler mi olduğu yer alıyor.

Le Canard Enchaine tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, Mbappe Haziran 2023’te Fransız milli takımını korumakla görevlendirilen beş polis memuruna toplam 180.300 euro (yaklaşık 156.330 sterlin) ödeme yaptı. Dört polis memuruna 30.000 euro, beşinci memura ise 60.300 euro verildi.

Bu ödemelerin, Mbappe’nin 2022 Dünya Kupası’ndan elde ettiği para ödülünü kendisini ve takım arkadaşlarını koruyan güvenlik personeline bağışlama taahhüdüne dayandığı düşünülüyor. Oyuncunun bu taahhüdü yazılı bir belgeyle resmileştirdiği ve ödemelerin vergiden muaf olması için avukatıyla özel olarak görüştüğü de bildirildi.

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Mbappe sorulara cevap vermeye hazır

Ancak Fransız yetkililer, ödemelerin gerçekten Dünya Kupası görevleri kapsamında mı yapıldığını yoksa Mbappe’nin kişisel koruma hizmetlerine mi karşılık geldiğini sorguluyor. Özellikle dikkat çeken nokta, Haziran 2023’te Mbappe Paris’te Avrupa Şampiyonası elemelerinde Yunanistan’a karşı mücadele ederken, ödemeyi alan memurlardan birinin o sırada Fransa’nın güneyindeki Vaucluse bölgesinde bulunması oldu. Bu durum, söz konusu memurun görev tanımının dışına çıktığı ve "dürüstlük görevini ihlal ettiği" şüphesini doğurdu.

Memurların, Fransız Cumhuriyet Güvenlik Kolordusu (CRS) üyesi olduğu ve Dünya Kupası sırasında milli takımın güvenliğinden sorumlu oldukları belirtildi.

Kylian Mbappe ise yaptığı açıklamada, yetkililerin sorabileceği her türlü soruyu yanıtlamaya hazır olduğunu belirtti. Bu olay, yıldız futbolcunun eski kulübü Paris Saint-Germain ile yaşadığı mali anlaşmazlığın gölgesinde gelişti. Mbappe, PSG’nin kendisine 55 milyon euro (yaklaşık 46 milyon sterlin) değerinde ödenmemiş maaş ve prim borcu olduğunu savunuyor.

Sonuç olarak, Fransız futbolunun en büyük yıldızlarından biri olan Mbappe, hem mali hem de hukuki olarak yoğun bir sürecin içine girmiş durumda.