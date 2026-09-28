Birçok dikkat çekici gelişmeye sahne olan bir gecede, Fransa Milli Takımı kalecisi Mike Maignan, pazartesi akşamı Kral Baudouin Stadı'nda UEFA Uluslar Ligi A Grubu maçında Belçika karşısında Horozlar formasıyla 50. kez milli takımda sahaya çıkarak elli kulübüne dahil oldu.

Maignan, Fransa Milli Takımı tarihinde 50 uluslararası maça ulaşan dördüncü kaleci oldu ve Horozlar'ın en önemli kalecilerinden üçünün yer aldığı listeye eklendi: 145 maçla Hugo Lloris, 87 maçla Fabien Barthez ve 50 uluslararası karşılaşmaya çıkan Joël Bats.

Aynı maçta Fransa Milli Takımı bir başka olaya daha tanıklık etti; Jérémy Jacquet, Aïni Diouf ve Lucas Da Cunha, Horozlar formasıyla ilk milli maçlarına çıktı.

Fransız "Stats Foot" ağına göre, üç oyuncunun tek bir maçta ilk kez milli takımda sahaya çıkması, 22 Eylül 2022'den bu yana ilk kez gerçekleşiyor; o gün Benoît Badiashile, Youssouf Fofana ve Randal Kolo Muani, Avusturya karşısında Fransa Milli Takımı formasıyla ilk kez forma giymişti.













Grp. 1 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Belçika BEL 2 1 1 0 2 0 +2 4 B K 2 Fransa FRA 2 1 1 0 1 0 +1 4 B K 3 İtalya ITA 2 1 0 1 4 3 +1 3 K K 4 Türkiye TUR 2 0 0 2 1 5 -4 0 K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme



