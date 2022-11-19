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Fransa teknik heyetine şok: Benzema Dünya Kupası'nı kaçırabilir

Uğur Aktan
23:36 GMT+3 19.11.2022
Benzema france 2022
Real Madrid'in yıldızı ülkesinin Avustralya ile oynayacağı ilk maçta forma giyemeyecek.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'nın Ballon d'Or sahibi golcüsü Karim Benzema'nın Dünya Kupası'nda oynaması tehlikeye girdi.

Bir süredir sakatlık problemiyle mücadele eden ve Katar'a geldiği günden bu yana ilk kez takımla antrenmana katılan yıldız oyuncu, idmanı tamamlayamadı ve turnuva öncesinde hayranlarını bir hayli endişelendirdi.

Fransız basınından RMC Sport ve L'Equipe Benzema'nın turnuvada oynayıp oynamayacağının hala kesinlik kazanmadığını belirtirken, sakatlığın ciddiyeti şu an için netleşmedi.

Yerine başkası davet edilebilir

L'Equipe'e göre takımının Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk maç olan Avustralya maçını kesin olarak kaçıracak olan Benzema, ilerleyen maçlarda aforma giyemeyebilir. 

Salı günü oynanacak ilk maça kadar Benzema'nın yerine başka bir oyuncuyu çağırma hakkına sahip olan Fransa teknik heyeti bunu son çare olarak değerlendirirken bu durum Fransa'nın şanssızlığı olarak nitelendiriliyor.

Paul Pogba, N'Golo Kante ve Christopher Nkunku'yu sakatlıkları nedeniyle kullanamayan Fransa, bilindiği gibi büyük bir güç kaybı yaşamıştı.

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