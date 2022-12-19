Fransa teknik direktörü Didier Deschamps takımının 2022 Dünya Kupasının finalinde Arjantin'e penaltılarla edilmesinin ardından Fransa Milli Takımı'ndaki geleceğini masaya yatırdı.

Katar'da oynanan finalde 2-0 geriye düşmesine rağmen Kylian Mbappe'nin harika performansıyla oyuna geri dönen ve maçı penaltı atışlarına taşıyan Fransa'nın dünya şampiyonu teknik direktörü, milli takımdaki geleceğini kısa bir süre içerisinde değerlendireceğini söyledi.

"Kazanmış olsaydık bile geleceğimi ilişkin bir belirsizlik olacaktı. Oyuncularım ve teknik ekibim için üzgünüm.

Gelecek yılın başında federasyon başkanımız da bir görüşmem olacak ve takımda kalıp kalmayacağım o zaman netleşecek.

Final maçındaki ilk 11'le ilgili hiçbir endişem yoktu çünkü oyuncularımız %100 formdaydılar ama son maçın üzerinden sadece dört gün geçmişti.

Bu yüzden belki de fiziksel ve psikolojik olarak biraz yorgunduk"