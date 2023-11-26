Fransa’nın yeni kaptanı Kylian Mbappe sorumluluk duygusu hakkında konuştu

Dünya futbolunun en değerli oyuncusu olarak nitelendirilen Kylian Mbappe, kaptanlık bandının saha içindeki karakterini değiştirdiğini söyledi.

PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve gelecek sezon giyeceği forma hala netleşmeyen Kylian Mbappe, önemli açıklamalar yaptı. Fransa Milli Takımı’nın yeni kaptanı olan Mbappe, Telefoot’a verdiği demeçte kaptanlık bandının farklı sorumlulukları getirdiğini ve bu durumun kendisini daha olgun bir insana dönüştürdüğünü hissettiğini söyledi.

Mbappe ne söyledi?

“Kaptanlık bandı sizi değişime zorluyor. İstemeseniz bile eğer değişmezseniz kaptan olmak için uygun kişi değilsiniz demektir. Kaptan olmadığım zamanlarda oyunuma daha bireysel bakıyordum ama şimdi amaç takımı bir araya getirmek. Bu benim için yeni bir süreç. 300 gole ulaştım ama çok daha fazlasını atmak istiyorum. Bu sayılar sadece sembolik. Hedefim her zaman daha fazlasını atmak”

Wenger ne söyledi?

PSG’nin yıldızı günümüz futbolunun en önemli birkaç futbolcusundan biri olarak gösterilirken, geçtiğimiz yıllarda kalitesine vurgu yapan futbol otoritelerini de haksız çıkarmadı.

Arsenal’in eski teknik direktörü Arsene Wenger hatırlanacağı gibi birkaç yıl önce yaptığı açıklamada Mbappe’yi ‘Yeni Pele’ olarak nitelendirmişti. Mbappe’nin potansiyeline yıllar önce vurgu yapan Wenger, “O zamanlar insanlar bana deli gözüyle bakmıştı ama sanırım haklıydım. Muazzam bir potansiyeli var. Mbappe bugün dünyanın en iyi oyuncusu” dedi.