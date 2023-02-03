Deneyimli oyuncularının milli takıma vedası sonrasında kaptansız kalan Fransa Milli Takımı'nda öne çıkan isim Kylian Mbappe oldu.

Son iki Dünya Kupası'nda da final oynayan ancak Rusya'da kazandığı kupayı Katar'da penaltı atışları sonrasında Arjantin'e kaybeden Fransa Milli Takımı'nda Karim Benzema ve Raphael Varane gibi isimlerin milli takıma veda etmesinin ardından yeni kaptanın kim olacağı sorusu öne çıktı. Kaptanlık için öne çıkan isim ise yıldız oyuncu Kylian Mbappe oldu.

Henüz 24 yaşında olmasına rağmen milli formayı 66 kez giyen Mbappe, 2018'de şampiyonluğa ulaşan takımın en önemli isimlerinden biriydi.

PSG'de kaptan yardımcısı olmuştu

2022'de Altın Ayakkabı ödülünün sahibi olan ve adını şimdiden futbol efsaneleri arasına yazdıran Mbappe, ülkesiyle 2021'de Uluslar Ligi kupasını da kazanma başarısı göstermiş ve tüm Fransa'yı mutlu etmişti.

PSG'de bu sezon ikinci kaptanlığa getirilen Mbappe, bu görevi daha önce yürüten takım arkadaşı Presnel Kimpembe'yi şoka uğratmıştı.

Teknik direktör Christophe Galtier daha önce yaptığı açıklamada, Kimpempe, Marco Verratti ve Sergio Ramos'un takımın kaptan yardımcıları olduğunu açıklamış ve Mbappe'ye daha fazla sorumluluk vermişti.