Fransa - İtalya: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 3 2 Eki 2026 - 14:45 Stade de France

Fransa ile İtalya, 2 Ekim 2026'da TSİ 21.45'te (EST 14.45 / BST 19.45 / SAST 20.45) karşı karşıya gelecek.

A1 Grubu'nda s Saint-Denis kapışması

Fransa, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi A1 Grubu'ndaki 3. maç gününde tarihi rakibi İtalya'yı ağırlamak için Stade de France'ta sahasına dönüyor. Milli ara dönemindeki üst üste galibiyetlerin ardından Fransa, taraftarı önünde grup liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. İtalya açısından ise etkileyici bir toparlanma performansının ardından Paris deplasmanına gitmek, ilk iki sıra yarışında kalma hedefi doğrultusunda önemli bir sınav niteliği taşıyor.

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Fransa'nın kusursuz milli ara dönemi: Arka arkaya galibiyetler

Fransa, 1. ve 2. maç günlerinde deplasmanda sergilediği iki disiplinli performansın ardından cuma gecesine mümkün olan altı puanın altısını almış şekilde çıkıyor. Fransa, Kocaeli'de Türkiye'yi 1-0 yenerek başladığı kampanyasında daha sonra Brüksel'de Belçika karşısında da zorlu geçen mücadeleyi 1-0 kazandı. Yedekten gelen Michael Olise, Belçika karşısında 88. dakikada attığı golle galibiyeti getiren isim oldu ve takımın baskı altındaki etkileyici taktiksel derinliğini gözler önüne serdi.

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İtalya'nın Bursa'daki heyecan verici dört gollü performansı

İtalya, açılış günündeki aksiliğin ardından toparlandığı canlı performansın üzerine koymak amacıyla Paris'e gidiyor. Roma'da Belçika'ya karşı aldığı 2-0'lık iç saha yenilgisinin ardından İtalya, Türkiye deplasmanında 4-1 kazanarak güçlü bir yanıt verdi. İlk yarıda Alessandro Bastoni, Davide Frattesi ve Michael Kayode'den gelen goller İtalya'ya tam kontrol sağlarken, ikinci yarıda Pio Esposito'nun attığı dördüncü gol takımın hücum hattında ciddi bir ateş gücü olduğunu gösterdi.

Dinamik orta saha gücü, İtalyan yaratıcılığıyla karşı karşıya

Avrupa'nın bu iki devinin karşılaşmaları, istikrarlı şekilde yüksek fiziksel tempo ve zengin taktiksel hamlelere sahne oluyor. Eduardo Camavinga ve Andy Diouf önderliğindeki Fransa orta sahası, temponun kontrolünü elinde tutup Bradley Barcola ile Ousmane Dembélé için yaratıcı alanlar açmayı amaçlayacak. Buna karşılık İtalya ise Sandro Tonali ve Davide Frattesi'nin oyun görüşüne güvenerek Pio Esposito ile Giacomo Raspadori'yi devreye sokmaya çalışacak. A1 Grubu'ndaki kritik konumun söz konusu olduğu bu cuma günkü mücadele, ilk düdükten itibaren üst düzey bir milli maç heyecanı vadediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Fransa: Maignan; Kalulu, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Kone, Rabiot; Olise, Dembele, Doue

İtalya: Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Fagioli, Tonali; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

Takım haberleri ve kadrolar

Zinedine Zidane'ın Fransa kadrosu, bu milli ara döneminde şimdiden bir sakatlık darbesi aldı. Ibrahima Konate, antrenmanda sağ bacağında yan bağ sakatlığı yaşamasının ardından kadrodan çekilmek zorunda kaldı ve iyileşme süresinin uzunluğu hâlâ netleşmemişken hemen Real Madrid'e döndü. Bunun sonucunda Manchester United'ın genç oyuncusu Leny Yoro sürpriz şekilde ilk A milli takım davetini aldı. Ev sahibi ekip için şu anda başka bir sakatlık ya da ceza bilgisi bulunmuyor ve güncellemeler maç saatine yaklaştıkça eklenecek.

Roberto Mancini, İtalya için muhtemel bir ilk 11 doğrulamadı ve deplasman ekibi için bu aşamada herhangi bir spesifik sakatlık veya ceza detayı da verilmedi. Yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

Fransa son beş maçının üçünü kazandı ve son karşılaşmasında deplasmanda Türkiye'yi Uluslar Ligi'nde 1-0 yenerek Zidane'a galibiyetle bir başlangıç sağladı. Ondan önce Fransa, Dünya Kupası'nda üst üste iki kez turnuvadan elendi; yarı finalde İngiltere'ye 6-4, çeyrek finalde ise İspanya'ya 2-0 kaybetti. Dünya Kupası serüveni hücum açısından umut vermişti; Fas ve Paraguay karşısında galibiyetler alan Fransa, bu beş maçta 10 gol atarken sekiz gol yedi.

İtalya'nın son formu ise daha zorlu bir tablo ortaya koyuyor. Mancini'nin ekibi Uluslar Ligi açılış maçında Belçika'ya 2-0 kaybetti ve genel olarak son beş maçının sadece üçünü kazandı; bu galibiyetler Yunanistan, Lüksemburg ve Kuzey İrlanda'ya karşı geldi. Bu yılın başlarında Dünya Kupası elemelerinde Bosna-Hersek ile 1-1 berabere kalınması da bu serinin bir parçası. İtalya bu beş maçta sadece beş gol attı; bu sayı, Tonali'nin kadroda baskın bir bireysel varlığın eksik olduğuna dair sözlerinin altını çiziyor.

İkili rekabet geçmişi

Fransa, yakın geçmişte bu eşleşmede üstünlüğü kurdu ve iki takım arasındaki son beş karşılaşmanın dördünü kazandı. Kasım 2024'teki son karşılaşma, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'nın ev sahibi olduğu maçta Fransa'nın 1-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı ve aynı kampanyanın daha önceki rövanşında Paris'te de aynı 1-3'lük skor ortaya çıktı. Takımlar arasında kayda geçen bu beş maçın hiçbirinde Fransa'yı yenemeyen İtalya için 2012'ye uzanan bu seri, Mancini'nin ekibinin aşması gereken zorlu bir yakın dönem karnesi oluşturuyor.

Puan durumu