Fransa efsanesi Bixente Lizarazu'dan Mbappe'ye eleştiri: Artık korkutucu değil!

Bixente Lizarazu, Kylian Mbappe’nin artık eskisi kadar etkili olmadığını ve eski patlayıcı gücünü kaybettiğini belirtti.

Fransız futbolunun efsane ismi Bixente Lizarazu, Kylian Mbappe’ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak, yıldız oyuncunun artık eskisi kadar etkili ve korkutucu olmadığını dile getirdi. Mbappe, bu yaz uzun süredir beklenen transferini gerçekleştirerek Paris Saint-Germain'den ayrılıp Real Madrid’e katılmıştı, ancak İspanyol devinde ve Fransa Milli Takımı’nda gösterdiği performans hayal kırıklığı yarattı.

Lizarazu, L'Equipe gazetesinde yazdığı köşe yazısında, "Fransız taraftarlarının duygularına ve hayal kırıklıklarına duyarsız kalamazsınız. Sorulara cevap vermeniz, onlara umut vermeniz gerekiyor, bu işin bir parçası" ifadelerini kullandı. Ayrıca Mbappe'nin eski patlayıcı ve belirleyici performansından uzaklaştığını belirten Lizarazu, "Mbappe, artık eskisi kadar korkutucu değil. Hâlâ çok iyi bir golcü ve çok iyi bir oyuncu, ancak eskisi kadar etkili değil" dedi.

EURO 2024'te hayal kırıklığı yarattı

Mbappe, Fransa’nın EURO 2024 yolculuğunda yalnızca bir gol kaydetti ve o gol de grup aşamasında Polonya’ya karşı penaltıdan geldi. Benzer bir formsuzluk, Real Madrid'de de devam etti ve Carlo Ancelotti’nin takımına tam olarak uyum sağlayamadı. Ancak Eylül ayındaki milli aradan önce Real Betis’e karşı iki gol atarak bu kötü seriye son vermişti.

25 yaşındaki yıldız oyuncu, Fransa Milli Takımı'nın Belçika ile oynayacağı maçta performansını geliştirmeyi umuyor.