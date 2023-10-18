Fransa’da Karim Benzema krizi: Bakan Gérald Darmanin’e dava açılıyor

Kariyerini Suudi Arabistan’da sürdüren efsane oyuncunun terör örgütü üyesi olduğu iddiası Fransa’yı sarstı.

Siyaset dünyasında yaşanan gelişmeler futbolu ve futbolcuları etkilemeye devam ederken, dünyaca ünlü golcü Karim Benzema’nın birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Müslüman Kardeşler örgütüne üye olduğu iddiası gündemi sarstı. Benzema’nın Salı günü CNews’e verdiği röportajda bu iddiada bulunan Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin hakkında şikayette bulunup bulunmayacağı büyük bir merakla beklenirken, yıldız isimden iki önemli şikayet geldi.

Fransız basınından Le Parisien'e göre Real Madrid'in eski oyuncusu, Cumhuriyetçi milletvekili Nadine Morano ve reklamcı Frank Tapiro hakkında iki şikayette bulundu.

"Çıkar uğruna her şeyi yapmaları kabul edilemez"

Morano Europe 1'e verdiği bir röportajda Benzema'nın sosyal medya hesaplarında İsrail'in Filistin'de neden olduğu, aralarında çocukların da bulunduğu sivil kurbanlar için dua edilmesini istediği mesajın Hamas propagandası olduğunu söylemişti. Frank Tapiro ise kariyerini Al Ittihad’da sürdüren golcünün terörist bir işbirlikçi olduğunu iddia etmişti.

Geçtiğimiz yılki Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun avukatı Le Parisien'e yaptığı açıklamada, “Benzema’nın bu örgütlerle en ufak bir bağlantısı olmadı. Bunu iddia eden bakan hakkında yasal işlem başlatmayı düşünüyoruz çünkü Müslüman Kardeşler ile var olmayan bu bağlantı çok iyi bilindiğini söylüyor. Hükümeti yönetenlerin çıkar uğruna her şeyi yapabileceklerine inanmaları kabul edilemez” dedi.