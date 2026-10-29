Fransa'da endişe: Liverpool-Chelsea zirvesi Zidane'a darbe vurdu

Fransa Milli Takımı, olası bir darbeyi önümüzdeki uluslararası ara öncesinde aldı. Savunmacısı Maxence Lacroix, dün akşam İngiltere Profesyonel Kulüpler Birliği Kupası son 16 turu karşılaşmasında Chelsea ile Liverpool arasındaki maçı sakatlanarak terk etmek zorunda kaldı.

26 yaşındaki Lacroix, Chelsea'nin ilk 11'inde savunmanın göbeğinde vatandaşı Wesley Fofana'nın yanında yer alıyordu; ancak ilk yarı bitmeden sakatlandı. Sol uyluğunun arka bölgesinde ağrı hissetmesinin ardından sahayı terk etti ve yerine Levi Colwill girdi.

Sakatlık, Liverpool'un bir kontra atağı sırasında, Fransız savunmacının sol bacağına yüklenmesinin hemen ardından hareketinin yavaşlamasıyla meydana geldi. Ardından oyuncu oyundan çıkmayı istedi. O sırada skor, Morgan Rogers ve Cody Gakpo'nun penaltıdan kaydettiği gollerle 1-1 eşitliği gösteriyordu. Kırmızılılar maçı sonunda penaltı atışlarıyla kazandı.

Zidane, Lacroix'nın sakatlığındaki gelişmeleri bekliyor

Lacroix'nın sakatlığı hassas bir dönemde geldi. Oyuncu bu sezon Chelsea savunmasının temel unsurlarından biri haline gelmişti; takımın oynadığı 11 maçın 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı.

Gelecek maçlar ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

Sakatlık, oyuncunun önümüzdeki uluslararası arada Fransa Milli Takımı kadrosuna katılabilme ihtimaline dair şüpheler doğuruyor. Zinedine Zidane, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ve Türkiye ile oynanacak maçlara hazırlık kapsamında kadroyu 6 Kasım'da açıklayacak. Fransız RMC ağına göre bu böyle.

Fransa Milli Takımı, 12 Kasım'da San Siro Stadı'nda İtalya ile karşılaşacak; ardından aynı ayın 15'inde Bordeaux'da Türkiye ile mücadele edecek.

Lacroix, Fransa Milli Takımı'nın Zidane yönetimindeki ilk uluslararası ara döneminde oynadığı dört maçta da sahadaydı ve bunların üçünde Dayot Upamecano, Jeremy Jacquet ve Lenny Yoro'nun yanında ilk 11'de forma giydi.

Fransız savunmacının ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı ise henüz netleşmedi; sakatlığın niteliğinin ve ciddiyetinin belirlenmesi bekleniyor. Bu da ülkesinin milli takımıyla önümüzdeki organizasyona katılma ihtimalini belirleyecek.

Dembele, Fransa Milli Takımı'nın endişelerini artırıyor

Endişeler yalnızca Lacroix ile sınırlı değil. Zidane, Paris Saint-Germain'in yıldızı ve 2025 Ballon d'Or sahibi Ousmane Dembele'nin hazır olup olmayacağı konusunda da bir belirsizlikle karşı karşıya.

Dembele, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynadığı maçı bitmeden önce sol uyluk kasında sakatlık yaşayarak terk etmişti. Bu sakatlığın onu sahalardan üç hafta uzak tutması bekleniyor.

Bu süre, Dembele'nin dönüşünün uluslararası ara dönemiyle çakışabileceği anlamına geliyor. Bu da İtalya ve Türkiye karşılaşmalarında forma giymesini şüpheli hale getiriyor ve Zidane'ın önümüzdeki kadrosunu açıklamadan önce karşılaştığı zorlukları artırıyor.