Fransa'da bir sakatlık daha! Lucas Hernandez, Avustralya maçın tamamlayamadı
- Lucas Hernandez sakatlandı
- Kardeşi Theo ile yer değiştirdi
- Dünya Kupası'na devam edip edemeyeceği şüpheli
NE OLDU? Hernandez, Avustralya'nın golünde yerde yatarken dizini kavradı. ve daha sonra yerine kardeşi Theo Hernandez oyuna girdi. Dünya Kupası'nda oynamaya devam edip edemeyeceğine dair ciddi şüpheler var.
NE SÖYLENDİ? Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps maç sonrası yaptığı açıklamada, "Testlere girmesi gerekiyor ama durumu bana göre oldukça ciddi görünüyor" dedi.
DAHA BÜYÜK RESİM: Bu, Ballon d'Or sahibi Karim Benzema'nın turnuva başlamadan bir gün önce kadrodan çıkarılmasından sonra Fransa için bir başka sakatlık endişesi. Didier Deschamps ayrıca Fransa'nın son Dünya Kupası'nı kazandığı esnada kadronun anahtar oyuncuları olan Paul Pogba ve N'Golo Kante'den de yoksun.
BİR FOTOĞRAF:
HERNANDEZ'İ NE BEKLİYOR? Bayern Münih savunmacısı, turnuvanın geri kalanında oynamak için zamanında geri dönmeyi umuyor.
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