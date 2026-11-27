Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Stade Velodrome'da Marsilya ve Levski Sofya taraftarları arasında çıkan şiddet olaylarını kınayan siyasetçilerin başında geldi. Avrupa Ligi maçına gölge düşüren olaylarda deplasman takımının 11 taraftarı yaralandı. Yaşananların ardından Fransız ve Bulgar makamları diplomatik düzeyde harekete geçti.

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Macron, stadyumdaki şiddete yönelik tepkilerin başını çekti

Macron, perşembe günü Marsilya'nın Levski'yi 1-0 yendiği maç sırasında yaşanan “dehşet verici” olaylara sert tepki gösterdi. Tarihi Stade Velodrome'da çıkan çatışmalarda deplasmana gelen Bulgar taraftarlar arasında ciddi şekilde yaralananlar oldu. Brüksel'deki bir Avrupa zirvesi sırasında Bulgaristan Başbakanı Roumen Radev ile görüşen Macron, saldırıların faillerinin kanun önünde hesap vereceğini açıkça belirtti.

Elysee Sarayı'nın RMC Sport tarafından aktarılan resmî açıklamasına göre Macron, “Bulgar taraftarları hedef alan şiddet eylemlerini” “en güçlü şekilde” kınadı. Fransa Cumhurbaşkanı, bu tür “şiddet eylemlerinin ne sporda ne de kamusal alanda yeri olduğunu” vurguladı ve Bulgar mevkidaşına “bu eylemlerin cezasız kalmayacağı” sözünü verdi.

Başlama vuruşundan önce tribünlerde kargaşa

Şiddet olaylarının, maçın planlanan başlama saatinden yaklaşık on dakika önce başladığı bildirildi. Virage Sud tribününden yüzlerce Marsilya taraftarı Jean-Bouin tribününe girmeyi başardı ve tribünlerde büyük bir hareketlilik yaşandı. Bazıları bayrak direkleriyle donanmış maskeli kişilerin Bulgar taraftarları kovaladığı görüldü. Kalabalığa bir yangın söndürücünün sıkılması ve deplasman tribünü yakınında iki taraftar grubu arasında çeşitli cisimlerin atılmasıyla kargaşa daha da büyüdü.

Bouches-du-Rhone bölgesindeki yerel valilik, olaylarda 11 Bulgaristan vatandaşının yaralandığını doğruladı. Bu taraftarlardan beşi göz travması, baş yaralanmaları ve omuz çıkığı gibi ciddi sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Diğer altı taraftarın çeşitli yaraları ise olay yerinde tedavi edildi. Şiddet olayları geniş çaplı olsa da yetkililer, soruşturmanın bu aşamasında herhangi bir gözaltı olmadığını belirtti.

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Bulgaristan, Fransız makamlarından hesap sorulmasını istiyor

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Iliana Iotova, Marsilya'da vatandaşlarının maruz kaldığı muamele karşısında dehşete düştüğünü ifade etti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda stadyumdan gelen görüntüleri “dehşet verici”, ev sahibi taraftarların davranışlarını ise “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Sözleri, yüksek riskli Avrupa maçında güvenlik önlemlerinin nasıl bu denli yetersiz kaldığına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yapılması yönündeki artan talebi yansıtıyor.

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Iotova, “Fransız makamları saldırıların koşullarını tüm yönleriyle aydınlatmalı ve faillerini adalet önüne çıkarmalı. UEFA ise Bulgar taraftarların stadyumdaki güvenliğinin hangi koşullarda sağlandığını incelemeli. Vatandaşlarımıza gereken her türlü yardımı sunmaya hazırız!” diye yazdı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da “Bulgaristan vatandaşlarına yönelik saldırıları” şiddetle kınadı ve diplomatik personelin sahadaki durumu takip ettiğini doğruladı.

Marsilya, stadyumdaki güvenlik ihlaline yanıt verdi

Maç öncesindeki ciddi olaylara rağmen karşılaşma planlandığı gibi başladı ve Marsilya sahadan tek farklı galibiyetle ayrıldı. Ancak gerginlik maç boyunca sürdü ve deplasmandaki 500 taraftarın çevresinde yoğun bir çevik kuvvet varlığı gerekli oldu. Devre arasında tansiyon yeniden yükselse de yerel güvenlik güçleri, zorlu geçen akşamın sonunu getiren bitiş düdüğünden önce başka büyük çaplı çatışmaların yaşanmasını önledi.

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Marsilya, akşam saatlerinde düzenin bozulmasına ilişkin bir açıklama yayımladı. Kulüp, “Kulübün güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, maçın gidişatı etkilenmeden sükûnet yeniden sağlandı. Kulüp, yetkili makamlarla iş birliği içinde bu olayların kesin koşullarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.