Frank Leboeuf: Jose Mourinho, miadını doldurdu

Chelsea'nin eski futbolcularından Frank Leboeuf, takım arayışında olan Jose Mourinho'nun hocalık süresinin bittiğini öne sürdü.

'dan ayrıldıkan sonra yeni bir takımın başına geçmeyen Jose Mourinho'nun Avrupa'daki birçok kulüple görüştüğü iddia ediliyordu.

1996-2001 yılları arasında defansında forma giyen eski Fransız futbolcu Frank Leboeuf, ESPN'e konuştu ve Mourinho'nun teknik direktörlüğe devam etmemesini söyledi. Leboeuf, Mourinho'nun son dönemlerindeki düşüşü sebebiyle futbolcuların ondan nefret etmeye başladığını belirtti.

39 yaşında futbolu bırakan Leboeuf, yakın zamanda beIN Sports'a konuşan Mourinho'nun gelecek sezonda yeni bir takımı çalıştırmak istdiğini söylemesi üzerine şunları dile getirdi:

" 'da yaptıklarının ardından Chelsea'ye geldiğinde onun büyük bir hayranıydım. Ama Mourinho'nun bir şeyleri yitirdiğini düşünüyorum. Artık miadını doldurdu."

Eskiden futbolcuların onu çok sevdiğini ve saygı duyduğunu hatırlatan Deboeuf, " 'de Materazzi'nin onun için ağladığını hatırlıyorum. Ancak tüm bu sevgiyi yitirdi ve Manchester United'daki futbolcular ondan nefret etmeye başladı. Eğer büyük bir takıma dönmeyi düşünüyorsa bazı şeyleri değiştirmesi gerek." ifadelerini kullandı.