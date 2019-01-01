Frank Lampard'dan fikstür isyanı

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Süper Kupa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Seri penaltı atışlarıyla gelen yenilginin ardından beIN SPORTS’a konuşan Frank Lampard, “Performansımızla gurur duyuyoruz. Kazanamadığımız için şanssızız çünkü çok önemli pozisyonları değerlendiremedik. Son derece iyi oynadık. Soyunma odasında oyuncularıma, kaybeden taraf olmadıklarımı söyledim. Çok güçlü bir takıma karşı çok iyi mücadele ettik. Yapacak bir şey yok. Böyle büyük bir Süper Kupa maçı öncesi biz ile Pazar günü oynarken, 'un neden Cuma günü oynadığını sorgulamamız gerekiyor. Bunun üzerine 120 dakika oynamak zorunda kaldık. Bu seviyede 2 günlük yenileme farkı, çok önemli olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Azpilicueta: "Böyle oynarsak iyi sonuçlar alırız"

kaptanı Cesar Azpilicueta ise “Hayal kırıklığı yaşıyoruz ama ortaya koyduğumuz futboldan memnunuz. Kompakt oynadık. Takım olarak ruhumuzu ortaya koyduk. 2-1 geriye düştükten sonra vazgeçmedik ve yeniden oyuna ortak olduk. Oyunu iyi kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Pazar günkü yenilgiden sonra çok iyi reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. Böyle oynamaya devam edersek iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.