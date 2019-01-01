Frank Lampard'a Chelsea için izin çıktı

Derby County, Lampard'a yuvasına dönmesi için gerekli yeşil ışığı yaktı.

Derby County, teknik direktörü Frank Lampard'ın ile görüşmesi için kendisine ve Londra ekibine izin verildiğini duyurdu.

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Maurizio Sarri'nin takımdan ayrılarak 'a dönmesinin ardından teknik direktör arayışlarına giren Chelsea, gözünü eski öğrencisi Lampard'a çevirmişti.

Takımını Premier Lig'e yükselme play-off finaline kadar çıkaran ve antrenörlük kariyerinin başında etkileyici işler yapan Lampard, şartlarda anlaşabilirse Chelsea'yi çalıştıracak.

Derby'den yapılan açıklamada Lampard'a Chelsea ile görüşmesi için müsaade verildiği ifade edildi.

Açıklamada "Sezon öncesi kampı yaklaşırken, bu kararımızın Chelsea'nin çabuk bir neticeye ulaşacağı umudunu taşımaktayız." denildi.

Frank Lampard, Chelsea formasını 2001 ve 2014 yılları arasında terletmiş ve futbol kariyerine 2017'de son vermişti.