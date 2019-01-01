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Chelsea

Frank Lampard yuvaya döndü

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chelseafc.com
Londra ekibi, efsane oyuncusuyla teknik direktör olarak anlaşma sağladı.

Chelsea, teknik direktörü Maurizio Sarri ile yolları ayırdıktan sonra eski efsanelerinden Frank Lampard'ı takımın başına getirdi.

Londra ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İngiliz çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Lampard, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Chelsea'ye teknik direktör olarak döndüğüm için çok mutlu ve gururluyum. Herkes bu kulübü ne kadar sevdiğimi ve geçmişte birçok şey paylaştığımı biliyor. Şu an tek hedefim gelecek sezon için çalışmalara başlamak ve başarılı olmak. Kulübe birçok başarı kazandırmak istiyorum ve başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Lampard, iki sezondur İngiltere Championship takımlarından Derby County'i çalıştırıyordu.

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