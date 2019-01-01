Frank Lampard yuvaya döndü

Londra ekibi, efsane oyuncusuyla teknik direktör olarak anlaşma sağladı.

, teknik direktörü Maurizio Sarri ile yolları ayırdıktan sonra eski efsanelerinden Frank Lampard'ı takımın başına getirdi.

Londra ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada İngiliz çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

211 - 2001-2014 arasında tüm kupalarda 211 gol atan Frank Lampard, Chelsea tarihinde en fazla gol atan isim; aynı zamanda bu forma ile Premier Lig'de en fazla gol atan (147) ve asist yapan (90) isim de Lampard. Efsane. pic.twitter.com/RMgVb5iYkA — OptaCan (@OptaCan) July 4, 2019

Lampard, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Chelsea'ye teknik direktör olarak döndüğüm için çok mutlu ve gururluyum. Herkes bu kulübü ne kadar sevdiğimi ve geçmişte birçok şey paylaştığımı biliyor. Şu an tek hedefim gelecek sezon için çalışmalara başlamak ve başarılı olmak. Kulübe birçok başarı kazandırmak istiyorum ve başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Lampard, iki sezondur İngiltere Championship takımlarından Derby County'i çalıştırıyordu.