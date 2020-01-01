Frank Lampard: Yeni transferler sayesinde çok şanslıyız

Chelsea'nin teknik direktörü, yapılan transferlerin kadroya kattığı derinlikten dolayı memnun olduğunu belirtti.

Sezon öncesi hazırlık döneminde Christian Pulisic, Tammy Abraham, Mason Mount, Fikayo Tomori ve Emerson Palmieri’nin de içinde bulunduğu bir grup oyuncusunun testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantina alındığı ’de teknik direktör Frank Lampard, kadronun derinliği nedeniyle büyük bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

Premier Lig’de 2020-21 sezonunu deplasmanında açacak olan Chelsea’nin teknik patronu Lampard, karşılaşma öncesinde düzenlenen online basın toplantısına katıldı.

Lampard “10’dan fazla oyuncumuz karantina altına alındı; bazı oyuncularımız milli takım kamplarına gitti ve antrenmanlarda çok az kişi kaldık ama istediğimiz oyuncuları transfer edebildiğimiz için güçlü bir kadro kurduk ve büyük bir hasar almadan bu dönemi atlattık. Bu sebeple çok şanslıyız” ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Yeni transferlerin gelmesiyle kadronun fazlasıyla genişlediğinin farkında olan Lampard “Kafamda belirli bir plan var ama bunu şimdilik açıklamayacağım. Şu an önemli olan önümüzdeki Brighton maçı. Transfer dönemi 5 Ekim’e kadar açık kalacak. Eğer kulübe, bana ve oyunculara doğru gelirse birkaç isim daha kadromuza katabiliriz” şeklinde konuştu.