Frank Lampard: Risk almaya hazırım

Efsane bir futbolcu olarak ayrıldığı takıma teknik direktör olarak geri dönen Frank Lampard, üzerindeki baskıya ve her türlü riske karşı hazır.

'nin efsane futbolcularınan biri olan Frank Lampard, Derby'deki teknik direktörlük kariyerinin ardından eski takımının başına geçti.

Takımın bir diğer ikonik ismi Petr Cech, futbolculuğu bıraktıktan sonra Chelsea'de Performans ve Teknik Danışmanı olarak göreve başladı. Joe Cole ise kulübün altyapı direktörlüğünü yapıyor. Claude Makalele ve Didier Drogba'nın da yakın zamanda Lampard'ın yardımcılığını yapmak için geri döneceği konuşuluyor.

Stamford Bridge sahalarında futbolcu olarak elde ettiği başarılı günleri riske attığını kabul eden 41 yaşındaki deneyimli isim, teknik direktör olarak büyük hedefleri olduğunu ifade etti.

"Belki bu bir risktir. Ben oldukça cesurum. Teknik direktörlüğe başladığım andan itibaren ne yapmak istiyordum, biliyor musunuz? Chelsea'nin başına geçmek istediğim çok açıktı. Derby'e saygısızlık etmek istemem, orası benim için fantastik bir kulüp. Ben bir futbolcuyken de hırslıydım, teknik direktör olarak da üst seviyede olmak istiyorum."

"Kendime inanıyorum. En iyi teknik direktör olabilmek için de elimden geleni yapacağım. Chelsea'deki futbolculuk kariyerim ortada. Bu kariyerime benzer bir şeyi hocalıkta da başarır mıyım, yoksa tamamen uzaklaşır mıyım, bilmiyorum. Ama bu riski almaya hazırım. Benim kulübe geri dönmem, diğerlerinin geri dönmesi basit bir nokta. Ama insanlar bu kulübe geri dönüyorsa yeterince iyi oldukları ve bu işi istedikleri için geri dönmüş olmalılar. Sırf burada oynadılar, bu kulüpte bir geçmişleri var diye değil."

Kulüp sahibi Roman Abramovich ile henüz görüşme fırsatı olmadığını dile getiren Lampard, sezon öncesi planlaması için en kısa zamanda kendisiyle konuşmak istediğini söyledi.

"Abramovich ile sezon öncesi hazırlıkları aşamasında konuşacağım. Onun meşgul ve özel biri olduğunu biliyorum. Kendisine tümüyle saygı duyuyorum. Burada olmamın en büyük avantajlarından biri de çok fazla görüşme yapmaya gerek duymuyor olmam. Marina Granovskaia ile yaptığım görüşmeler tam da beklediğim gibiydi. Mücadeleci olmak, başarı elde etmek ve genç oyuncuları takıma kazandırmak istiyoruz. Bu zaten benim de her halükarda yapmam gereken bir şey."

"Hiç kimse, yıllar boyu şampiyon olup da başarı dolu bir kariyere sahip olamaz. Patron ile konuştuğum zaman, benim takımdan ve kendimden istediğim şeylerina aynısını onun da istemesini beklerim. Kulüp, teknik direktörlere karşı sabırsız mı, değil mi, onu bilemem. Gerçek şu ki patron, 16 yıl içinde 16 kupa kazandı. Bu büyük bir başarı. Arzu ettiği gibi kulübü yönetiyor ve bu kulüp için en iyisi neyse onu istiyor. Beni de bu beklentiye dayanarak seçti. Chelsea'nin sık sık teknik direktör değiştirmesi son bulur mu bilmiyorum. Derby'e gittiğim zaman herkes bana, son 3 sezonda 6 hoca değiştirildiğini söylemişti. Üzerimdeki baskıyı siz hesap edin. Şimdi benim görevim, bunu bir kenara koymak. Her gün olumsuz olan şeyleri düşünemem."

Takımdaki oyuncularla bir görüşme gerçekleştirecek olan Lampard, gelecek sezonda onlardan ne beklediğine dair ipuçları verdi.

" 'Biz eskiden şöyle yapardık, böyle oynardık' şeklinde konuşmayacağım. Geçmişe dönmek istemiyorum. Benim için futbol dünyası sürekli ve hızlı bir şekilde hareket halinde. Açık görüşlü olmalı, bu dünya ile birlikte hareket ederken yapmak istediğim şeyleri yapabilmeliyim. Ben burada futbolcuyken sahip olduğumuz temel bir standart vardı ama her maçın sonunda kalkıp da geçmişle kıyaslama yapacak değilim. Daima ileri gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Chelsea'nin çok büyük değerleri ve etikleri var. Ben de bunları oyunculara geçirmeye çalışacağım. Oyuncular da buna sahip çıkmalı. Ben yalnızca köprü görevi göreceğim. Sonuçta sahaya çıkıp birbirinden güçlü takımlara karşı mücadele etmek zorunda kalacak olan onlar olacak. Futbolculara yakın olmak, benimle konuşabileceklerini hissetmelerini sağlamak istiyorum. Çok çalışmak ve sürekli yanlarında olmak istiyorum. Buna zaman ayıracağım. Hiçbir şeyi gözden kaçırmak istemiyorum. Kulübü olabildiğince ileri taşımak istiyorum."