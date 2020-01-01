Frank Lampard: Klopp ile bira içerim

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Liverpool maçında Jürgen Klopp ile yaşadığı tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Bu sezon Premier Lig'de şampiyon olarak 30 yıllık hasretine son veren , 37. hafta 'yi 5-3 yendikleri maçın ardından kupa kaldırdı.

Maç sırasında Liverpool'u 2-0 öne geçiren golden hemen önce teknik direktör Frank Lampard ile Jürgen Klopp arasında bir tartışma yaşandı.

Klop'a "S..tir git" diyen Lampard, Wolverhampton ile oynayacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada meslektaşına karşı kelimelerini daha dikkatli seçmesi gerektiğini belirtti ve tavrından pişmanlık duyduğunu söyledi:

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"Dürüst olmak gerekirse kelimeleri kullanış şeklimden pişmanım. Tartışma videomuzu gördüm, sosyal medyada bu tür videolar üzerinde çok oynanıyor. Takımımı savunmak söz konusu olduğunda hiçbir pişmanlık duymam."

"Kulübede bir sürü şey yaşanıyordu. Jürgen Klopp ile hiçbir sorunum yok, takımını muhteşem bir şekilde yönetti. Şampiyon oldukları için Liverpool'u tebrik ediyorum ancak çok kibirli olmamak gerek."

"Klopp ile bira içip başarılarına kadeh kaldırırdım. Maç sırasında onların kulübesindeki hareketler hoşuma gitmedi; mesele Klopp değildi. O esnada duygular yoğunlaştı."