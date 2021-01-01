Frank Lampard, Kai Havertz'e destek verdi

Kai Havertz hakkındaki eleştirileri değerlendiren Chelsea menajeri Frank Lampard, koronavirüsü atlatan 21 yaşındaki oyuncusuna destek verdi.

Sezon başında 'den 70 milyon pound'luk bonservis bedeliyle transfer edilen ancak beklenen performansı gösteremeyen Kai Havertz için menajeri Frank Lampard'ın umudu sürüyor.

Lampard, 21 yaşındaki oyuncunun koronavirüs geçirdiğini ve performansını değerlendirirken bu durumu göz önünde bulundurmak gerektiğinin altını çizdi.

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Havertz'in daha iyi olacağına inandığını belirten İngiliz menajer, "Kai, dünyanın en hızlı liglerinden birisine geldi. Bu duruma tam alışırken Kovid-19 teşhisi kondu ve hastalığı oldukça şiddetli geçirdi. Bu durumdan fiziksel olarak etkilendi. Bununla başa çıkması gerekiyor ve biz de ona yardımcı olmalıyız. Ondan büyük beklentileri olanlar hikâyeye biraz anlam yüklesinler" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Lampard, "Havertz'in yeteneğinden bir kuşkumuz yok. Premier Lig'e ve takımımıza uyum sağlaması için ona biraz zaman tanımalıyız. Özellikle Kovid-19 durumu nedeniyle bu süreyi vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Chelsea'ye büyük beklentilerle transfer edilen 21 yaşındaki oyun kurucuya, Kasım ayında Kovid-19 teşhisi konmuştu. Havertz, bu sezon şu ana kadar Premier Lig'de 1 gol, 1 asistlik performansla oynadı.