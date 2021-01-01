Frank Lampard: Danny Drinkwater için bu transfer harika değil

Chelsea Menajeri Frank Lampard, Danny Drinkwater seviyesindeki bir oyuncu için Kasımpaşa transferinin iyi bir hedef olmadığını düşünüyor.

Menajeri Frank Lampard, Danny Drinkwater'ın 'ya kiralanmasını değerlendirdi. Frank Lampard, Danny Drinwater'ın kişisel sorunlarının Chelsea kariyerinde düşüşe neden olduğunu söyledi.

42 yaşındaki Chelsea efsanesi, "Danny için şu anda önemli olan şey kısa vadeli düşünmek. Olumsuz davranmıyorum sadece gidip iyi oynamasını söylüyorum çünkü bu transfer oradan ne kadar ileride olduğumuzun resmini çizecek." ifadelerini kullandı.

Danny Drinkwater'ın Ada ekibindeki geleceğini değerlendiren Lampard, "Eğer düzenli oynarsa daha iyi hissedecektir, o zaman Danny ve bizi sezon sonunda bir adım ileriye götürecek köprüyü geçebiliriz." dedi.

Daha fazla takım

Chelsea Menajeri, "Danny için çevresinde yaşanan bir takım olumsuzluklar oldu. Her zaman onun elinde olan şeyler değildi. Bir taraftan bakınca onun sorumluluğunda olan şeyler de vardı diğer taraftan haklı olmadığı yönleri de vardı. Öyleyse bu durumu yeni bir döneme geçiş olarak değerlendirelim ve önümüze bakalım. Futbol oynayacağını bilmek olumlu sonra da onunla neler yapabileceğimizi değerlendiririz. Umarım bazı olumsuzlukları atlatabilir çünkü maça çıkmadı. Onun seviyesindeki bir oyuncu için bu transfer harika bir durum değil. O yüzden umalım ki Danny ile işleri yoluna koyarız." şeklinde konuştu.

Ocak ayı transfer döneminin en önemli transferlerinden birine imza atan Kasımpaşa, bir süre önce İstanbul'a getirdiği Danny Drinkwater transferini resmileştirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinden geçirilen oyuncu, sezonun sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'da oynayacak.