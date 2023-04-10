Chelsea, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir Real Madrid maçını beklerken Frank Lampard taraftarlarını inançlı olmaya davet etti.

Lampard, Chelsea'de geçici menajerlik koltuğuna oturdu

İlk maçına mağlubiyetle başladı

Ancak Real Madrid'i yeneceklerinden emin

NE OLDU? Chelsea'de Graham Potter'ın ardından göreve getirilen Frank Lampard, ilk maçı olan Wolverhampton'a karşı 1-0'lık mağlubiyet yaşadı. Şimdi Mavileri Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid sınavı bekliyor. Frank Lampard kendisine inanmayan oyuncuları ve taraftarları uyardı.

NE SÖYLENDİ? DailyMail'in haberine göre, Lampard şunları söyledi: "Bize inanmayan oyuncular veya taraftarlar varsa gelmesin. Harika bir takıma karşı fırsatımız var ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Güvenle ve inançla orada olmalıyız. Aksi takdirde dediğim gibi gelmeyin."

SIRADA NE VAR? Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid deplasmanına gidecek. 12 Nisan'daki ilk karşılaşmanın ardından 18 Nisan'da rövanş oynanacak.