Frank Lampard, Chelsea'nin geleceği olan oyuncuyu açıkladı

- Fernandez, Chelsea'ye Ocak ayında transfer oldu
- Maviler 121 milyon euro bonservis ödedi
- Ancak istikrarı hala yakalayamadı
NE OLDU? Chelsea, Ocak ayında Benfica'dan kadrosuna kattığı Enzo Fernandez'den tutarlı bir performans lamadı. Ancak Frank Lampard oyuncusunu korudu.
NE SÖYLENDİ? Frank Lampard, Enzo Fernandez hakkında gazetecilere şunları söyledi: "O harika bir yetenek. Genç bir oyuncunun onun yaptıklarını başarması imkansız. Yeni bir kulübe gelmek zor ama kendisini geliştireceği bir meydan okuma. O, Chelsea'nin geleceği."
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