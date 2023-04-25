Frank Lampard, Chelsea'nin geleceği olan oyuncuyu açıkladı

Chelsea menajeri Frank Lampard, Enzo Fernandez'i eleştirilere karşı onu savundu ve 22 yaşındaki oyuncunun kulübün geleceği olduğunu söyledi.

Fernandez, Chelsea'ye Ocak ayında transfer oldu

Maviler 121 milyon euro bonservis ödedi

Ancak istikrarı hala yakalayamadı

NE OLDU? Chelsea, Ocak ayında Benfica'dan kadrosuna kattığı Enzo Fernandez'den tutarlı bir performans lamadı. Ancak Frank Lampard oyuncusunu korudu.

NE SÖYLENDİ? Frank Lampard, Enzo Fernandez hakkında gazetecilere şunları söyledi: "O harika bir yetenek. Genç bir oyuncunun onun yaptıklarını başarması imkansız. Yeni bir kulübe gelmek zor ama kendisini geliştireceği bir meydan okuma. O, Chelsea'nin geleceği."

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