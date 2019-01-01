Frank Lampard: "4-0'lık skor adil değildi..."

Frank Lampard, sezonun açılış haftasında Manchester United karşısında aldıkları ağır mağlubiyeti değerlendirdi.

Teknik Direktörü Frank Lampard, Premier Lig'in açılış haftasında Manchester United karşısında aldıkları 4-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Bu sonucun ardından Chelsea'nin başındaki ilk resmi maçına çıkan Lampard, teknik direktörlük kariyerindeki en farklı mağlubiyeti almış oldu.

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Lampard, "Oynadığımız oyunun karşılığı 4-0'lık yenilgi değildi. Dört hata yaptık ve kalemizde dört gol gördük. Ama özellikle ilk yarıda oyunun kontrolü genel olarak bizdeydi. Direkten dönen topumuz vardı ve üçüncü bölgede yanlış tercihler yaptık. İlk yarıyı önde tamamlamalıydık ama olmadı." dedi.

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'ın bir kontratak takımı olduğunu söyleyen Lampard, şöyle devam etti: "Bu onlar için büyük bir avantaj. Hızlı oyuncuları var ve onlara fırsat tanıdığınızda ani ataklara maruz kalıyorsunuz. Oyunun genelinde bu tarz dört hata yaptık ve onları durduramadık. Çıkaracağımız dersler var."

Lampard, karşılaşmaya önemli oyuncularından yoksun halde çıktıklarını ancak bunun bir bahane olamayacağını da belirtirken, "Bugün sahaya çıkardığımız takım oyunun genelinde yeterli mücadeleyi gösterdi ancak dört hata yaptık ve onlar da bu hataları en iyi şekilde değerlendirdi." diye konuştu.