Franck Ribery resmen Fiorentina'da
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Twitter/@acffiorentina
Fiorentina, Franck Ribery'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
Bir dönem Galatasaray'da oynayan Fransız futbolcu 2007'den beri formasını terlettiği Bayern Münih'ten bu yaz ayrılmıştı. Adı Türk kulüpleriyle de anılan Ribery'nin tercihi Serie A oldu.
#WelcomeLegend❗️@FranckRibery #ForzaViola #QuestaÈFirenze ⚜️ pic.twitter.com/gu5UaSmJkP— ACF Fiorentina (@acffiorentina) August 21, 2019
Fiorentina, 36 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzaladı. Ribery, İtalyan ekibinden senelik 4 milyon euro + detayları açıklanmayan bonus ücret kazanacak.
Franck Ribery, Bayern Münih ile dokuz Bundesliga ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi başta olmak üzere birçok önemli başarıya imza attı.