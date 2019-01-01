Transfer

Franck Ribery resmen Fiorentina'da

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Twitter/@acffiorentina
Bayern Münih'ten ayrılan yıldız futbolcunun yeni adresi Serie A ekibi Fiorentina oldu.

Fiorentina, Franck Ribery'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Fransız futbolcu 2007'den beri formasını terlettiği Bayern Münih'ten bu yaz ayrılmıştı. Adı Türk kulüpleriyle de anılan Ribery'nin tercihi Serie A oldu.

Fiorentina, 36 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzaladı. Ribery, İtalyan ekibinden senelik 4 milyon euro + detayları açıklanmayan bonus ücret kazanacak. 

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Franck Ribery, Bayern Münih ile dokuz Bundesliga ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi başta olmak üzere birçok önemli başarıya imza attı.

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