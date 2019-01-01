Franck Ribery resmen Fiorentina'da

Bayern Münih'ten ayrılan yıldız futbolcunun yeni adresi Serie A ekibi Fiorentina oldu.

, Franck Ribery'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Bir dönem 'da oynayan Fransız futbolcu 2007'den beri formasını terlettiği 'ten bu yaz ayrılmıştı. Adı Türk kulüpleriyle de anılan Ribery'nin tercihi oldu.

Fiorentina, 36 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzaladı. Ribery, İtalyan ekibinden senelik 4 milyon euro + detayları açıklanmayan bonus ücret kazanacak.

Franck Ribery, Bayern Münih ile dokuz ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi başta olmak üzere birçok önemli başarıya imza attı.