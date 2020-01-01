Francesco Totti: Real Madrid'e transfer olmak üzereydim

Roma'nın efsane oyuncusu Totti, Real Madrid'den astronomik bir transfer teklifi aldığını açıkladı.

Francesco Totti, futbol hayatının bir döneminde 'e transfer olmaya çok yaklaştığını itiraf etti.

Kariyeri boyunca yalnızca 'da oynayan ve sarı-kırmızılılarda efsane olan Totti, Libero' ya yaptığı açıklamada, "Real Madrid'e yüzde 80 katılma niyetim vardı. Ayrıca Roma'daki en iyi dönemim değildi. Real Madrid bana çok fazla para önermişti. Yaklaşık 25 milyon euro'luk bir sözleşmem olacaktı. Kaptanlık haricinde her şeye sahip olacaktım, çünkü takımda Raul vardı" ifadelerini kullandı.

"Raul takımda en fazla parayı kazanan oyuncu olmak zorundaydı," diyen Totti, "Real Madrid'in sembolüydü, bu yüzden en çok onun kazanması gerekiyordu. Real Madrid'e giden her oyuncu Raul'den daha az kazanmalıydı" şeklinde konuştu.