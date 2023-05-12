Yeni takımı merakla beklenen İtalyan çalıştırıcı Olimpiakos yönetimiyle bir araya geldi.

Alanyaspor’dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan İtalyan teknik direktör Francesco Farioli, Yunanistan’ın en başarılı kulübü Olimpiakos ile masaya oturdu.

Daha önce İngiliz ekipleri Sunderland ve Watford ile de temas kuran Farioli’nin Olimpiakos yetkilileri ile takımın durumunu konuşmak için Yunanistan’a gittiği ve burada taraflar arasında bir görüşme gerçekleştiği kaydedildi.

Bir dönem Roberto De Zerbi yönetimindeki Sassuolo’da kaleci antrenörlüğü yapan ve sonrasında Alanyaspor’da Çağdaş Atan’ın ekibine katılan Farioli, ilk teknik direktörlük deneyimini Karagümrük’ün başına geçerek yaşamıştı. Karagümrük’teki başarılı çıkışının ardından başkan Süleyman Hurma ile anlaşmazlık sonrasında görevinden ayrılan Farioli’nin ikinci takımı ise Alanyaspor olmuştu.

Yunanistan'ın açık ara en büyüğü

Süper Lig’de görev yaptığı dönemde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan genç teknik direktör bu sezon ortasında görevden ayrılma kararı almış ve koltuğunu Ersun Yanal’a bırakmıştı.

Bu sezon oldukça istikrarsız bir görüntü çizen Olimpiakos Yunanistan Ligi’nde şampiyonluk şansını kaybetmişti. 47 şampiyonlukla en yakın rakibi Panathinaikos’tan 27 fazla şampiyonluk kazanan Olimpiakos, Yunanistan futbol tarihinin en başarılı takımı olarak öne çıkıyor.