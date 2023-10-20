Francesco Farioli, Nice’in başına geçtiği 10 günlük süreci anlattı

Ligue’de yoluna namağlup devam eden Nice’in bir dönem Karagümrük ve Alanyaspor’da da görev yapan genç teknik direktörü Francesco Farioli, Fransız ekibinin başına geçme sürecini açıkladı. Kulübün kendisi gibi genç bir teknik direktörü tercih ederek büyük bir cesaret örneği sergilediğini ifade eden İtalyan çalıştırıcı, başarı için elinden geleni yaptığını söyledi.

“Kulüple ilk temastan itibaren geçen sezonki kadroya dair her şeyi öğrenmeye çalıştım.

Mutluydum ama temkinli davrandım. Bana gelip imzalamamı söylediklerinde somut bir şeyler olduğunu biliyordum. Tüm yöntemlerimi 10 günlük toplantılarda aktardım ve bunun için çok mutluydum. Beni işe alıp almama konusunda tüm bilgilere sahiplerdi ve bunun sonucunda tercih edilmek sevindiriciydi.

Farioliball gibi söylemler için henüz çok erken ama Nizzaball’dan bahsetmeleri hoşuma gidiyor. Henüz bir yolculuğun başındayız. Şu ana kadar keyifli zaman geçirdik ama geliştirmemiz gereken çok şey var. Bir antrenör tutarlı ve güvenilir olmalıdır. Basit ve dürüst bir insan olduğumu düşünüyorum.

Bazı seçimler diğerlerinden daha zordur ama tavizler benim vizyonumun bir parçası değil. Takım her şeyin üstündedir.

Çok genç olmama rağmen Nice’ta bu göreve getirilmem cesur bir karardı. Şampiyonluk isteyen bazı takımlar için yaşımın bir sorun olduğunu biliyorum. Bir antrenör her zaman seçimleriyle değerlendirilir. İster kariyerinin başında olsun ister Mourinho gibi her şeyi kazanmış bir uzman.

Antrenörlüğe başladığım dönemde o dönem Serie C’de Foggia’yı çalıştıran Roberto de Zerbi ile çalışmayı hayal ediyordum ve sonra bu hayalim gerçeğe dönüştü”