Francesco Farioli’den Alexis Beka Beka’ya destek: Akıl sağlığını konuşmak bir tabu olmamalı

Ligue 1 takımlarından Nice’in Türkiye’de Karagümrük ve Alanyaspor’u da çalıştıran genç teknik direktörü Francesco Farioli, intihar girişiminde bulunan Alexis Beka Beka’nın durumunu ve yaşananları değerlendirdi. Futbolun içindeki herkesi daha insancıl davranmaya davet eden İtalyan teknik direktör, akıl sağlığı konuşmanın bir tabu olmaması gerektiğini söyledi.
Farioli ne söyledi?
İntihar etmek için çıktığı viyadükte aşağıya inmeye ikna edilen ve şu anda tedavi gören genç oyuncunun durumunun herkesi etkilediğini belirten Farioli, oyuncusuna destek oldu ve sağduyu çağrısında bulundu.
“Bu kesinlikle diğerleri gibi bir maç öncesi günü değil. Yaşananlar takım, personel, kulüp ve genel olarak futbol dünyasındaki herkesi etkiledi.
Neyse ki burada konuşuyoruz, Alexis güvende ve ihtiyacı olan tüm tedaviyi görüyor. Son aylarda onun durumuyla büyük bir hassasiyetle ilgilenen psikoloğumuz Sophie'nin çalışmalarının altını çizmek istiyorum.
Çoğu zaman insanlar futbolcuların sadece birer süperstar olduğunu düşünür ama onlar da herkes gibi birer insandır. Diğer birçok ünlü spor figürünün yaşadığı zorlukları gördük ve ruh sağlığı tabu bir durum olmamalı. Hepimiz duyarlılık göstermeliyiz.
Hepimiz çevremizdekilerin yaşamlarını daha iyi hale getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalıyız. Şu anda tek isteğimiz Alexis'in mahremiyetine saygı gösterilmesi, bunun üstesinden gelmesi gerekiyor ve bunu kendi zamanında yapmasına izin verilmeli”