Francesco Farioli’den Alexis Beka Beka’ya destek: Akıl sağlığını konuşmak bir tabu olmamalı

Nice’in genç teknik direktörü intihar girişiminde bulunan oyuncusu için mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi ve sağduyu çağrısı yaptı.

Ligue 1 takımlarından Nice’in Türkiye’de Karagümrük ve Alanyaspor’u da çalıştıran genç teknik direktörü Francesco Farioli, intihar girişiminde bulunan Alexis Beka Beka’nın durumunu ve yaşananları değerlendirdi. Futbolun içindeki herkesi daha insancıl davranmaya davet eden İtalyan teknik direktör, akıl sağlığı konuşmanın bir tabu olmaması gerektiğini söyledi.

Farioli ne söyledi?

İntihar etmek için çıktığı viyadükte aşağıya inmeye ikna edilen ve şu anda tedavi gören genç oyuncunun durumunun herkesi etkilediğini belirten Farioli, oyuncusuna destek oldu ve sağduyu çağrısında bulundu.