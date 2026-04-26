Francesco Farioli, Chelsea'nin ilgisiyle ilgili bir soru aldı ve son derece net bir yanıt verdi

Pazar günü erken saatlerde, Chelsea'nin FC Porto'dan Francesco Farioli'nin durumunu araştırdığına dair haberler ortaya çıktı. Porto'nun Estrela da Amadora'yı 2-1 mağlup etmesinin ardından İtalyan teknik adam bu söylentilere yanıt verdi.

Farioli, Ajax ile olan sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedilmesinin ardından geçen yaz FC Porto tarafından göreve getirildi. Genç teknik direktör, yeni takımında o kadar büyük bir etki yarattı ki, sözleşmesi 2028 ortasına kadar uzatıldı.

Farioli'yi kadrosuna katmak isteyen kulüpler, onun hizmetleri için cüzdanlarını iyice boşaltmak zorunda kalacak. FC Porto, sözleşmeye 20 milyon euroluk bir çıkış maddesi ekletti.

Liga Portugal'da şu anda on beşinci sırada yer alan takımla kazanılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendisine Londra kulübünün ilgisi soruldu.

"FC Porto taraftarlarına, Chelsea'den güçlü bir teklif alsanız bile Porto'da kalacağınızı garanti edebilir misiniz?" diye soruldu. "Evet, kesinlikle" dedi İtalyan teknik direktör kararlı bir şekilde.

Farioli, Os Dragões'ta harika bir sezon geçiriyor. Kulüp ligin zirvesinde yer alıyor ve takipçisi Benfica'ya (75) karşı 7 puanlık bir fark açtı. Sporting CP, 71 puanla üçüncü sırada yer alıyor, ancak bir maç eksiği var.

Sporting'in Pazar akşamı AVS Futebol SAD'a karşı aldığı beraberlik (1-1) sonucu, Farioli ve takımı önümüzdeki Cumartesi günü şampiyonluğa ulaşmak için mükemmel bir fırsat yakalayacak. Bu, kulüp tarihindeki 31. şampiyonluk olacak.